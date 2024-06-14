Практика судів
  1. В Україні

Яка процедура блокування кваліфікованого сертифіката: роз’яснення

21:10, 14 червня 2024
Користувач ЕЦП має право за власним бажанням здійснити блокування кваліфікованого сертифіката.
Яка процедура блокування кваліфікованого сертифіката: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Великомихайлівська ДПІ Головного управління ДПС в Одеській області роз’яснила особливості процедури блокування кваліфікованого сертифіката.

Так, користувач має право за власним бажанням здійснити блокування кваліфікованого сертифіката. Під блокуванням кваліфікованого сертифіката розуміється тимчасове призупинення чинності кваліфікованого сертифіката строком до 30 календарних днів.

Після блокування кваліфікованого сертифіката клієнт може протягом тридцяти календарних днів поновити строк чинності кваліфікованого сертифіката. Блокований кваліфікований сертифікат буде автоматично скасований Кваліфікованим надавачем ЕДП Державної податкової служби України, якщо протягом зазначеного строку клієнт не поновить його чинність.

Блокування кваліфікованого сертифіката за електронним запитом

Блокування кваліфікованого сертифіката за електронним запитом не потребує оформлення паперових документів та відвідування відокремленого пункту реєстрації Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Зазначена процедура здійснюється цілодобово за допомогою кваліфікованого засобу електронного підпису чи печатки «ІІТ Користувач ЦСК-1» та особистого ключа користувача.

Процедуру блокування власного кваліфікованого сертифіката за електронним запитом наведено в пп. 5.10. п. 5 Настанови користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1» та у «Відеоінструкції по блокуванню кваліфікованих сертифікатів за електронним запитом».

Інформування підписувача про блокування здійснюються в режимі реального часу.

Блокування кваліфікованого сертифіката за заявою у письмовій формі

Письмова заява подається до Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України за встановленою формою.

Подання заяви на блокування кваліфікованого сертифіката здійснюється тільки протягом робочого дня Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Обробка такої заяви та інформування клієнта здійснюється протягом двох годин з моменту отримання заяви.

Законність звернення встановлюється за умови особистої присутності користувача за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

У разі подання заяви відповідальною особою також надається відповідним чином засвідчена копія наказу про призначення такої особи.

Документи, що були підставою для блокування кваліфікованого сертифіката, фіксуються та зберігаються у Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Додається, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади співробітника відповідального за виготовлення, засвідчення та видавання копій, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та скріплюється відбитком печатки (за наявності).

Блокування кваліфікованого сертифіката у телефонному режимі

Заява в усній формі подається користувачем до Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України засобами телефонного зв'язку за номером (044) 284-00-10, при цьому користувач повинен повідомити адміністратору реєстрації таку інформацію:

  • ідентифікаційні дані власника та серійний номер кваліфікованого сертифіката;
  • ключову фразу голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних Користувача з інформацією в реєстрі Користувачів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори голови ВККС відбудуться 20 червня

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів відсутній постійний голова з 27 березня.

У Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств

Верховна Рада незабаром може схвалити законопроект про поступове скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств.

$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна

На саміті G7 ухвалено рішення про виділення 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф, але фінальне комюніке ще готується.

Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.

Зміцнити НАБУ і САП, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, посилити доброчесність суддів – які реформи передбачає безпекова Угода з США

Відповідно до безпекової Угоди Україна має посилити реформу українського сектору правосуддя, зміцнити САП і НАБУ, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду