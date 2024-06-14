Яка процедура блокування кваліфікованого сертифіката: роз’яснення

Користувач ЕЦП має право за власним бажанням здійснити блокування кваліфікованого сертифіката.

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Великомихайлівська ДПІ Головного управління ДПС в Одеській області роз’яснила особливості процедури блокування кваліфікованого сертифіката.

Так, користувач має право за власним бажанням здійснити блокування кваліфікованого сертифіката. Під блокуванням кваліфікованого сертифіката розуміється тимчасове призупинення чинності кваліфікованого сертифіката строком до 30 календарних днів.

Після блокування кваліфікованого сертифіката клієнт може протягом тридцяти календарних днів поновити строк чинності кваліфікованого сертифіката. Блокований кваліфікований сертифікат буде автоматично скасований Кваліфікованим надавачем ЕДП Державної податкової служби України, якщо протягом зазначеного строку клієнт не поновить його чинність.

Блокування кваліфікованого сертифіката за електронним запитом

Блокування кваліфікованого сертифіката за електронним запитом не потребує оформлення паперових документів та відвідування відокремленого пункту реєстрації Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Зазначена процедура здійснюється цілодобово за допомогою кваліфікованого засобу електронного підпису чи печатки «ІІТ Користувач ЦСК-1» та особистого ключа користувача.

Процедуру блокування власного кваліфікованого сертифіката за електронним запитом наведено в пп. 5.10. п. 5 Настанови користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1» та у «Відеоінструкції по блокуванню кваліфікованих сертифікатів за електронним запитом».

Інформування підписувача про блокування здійснюються в режимі реального часу.

Блокування кваліфікованого сертифіката за заявою у письмовій формі

Письмова заява подається до Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України за встановленою формою.

Подання заяви на блокування кваліфікованого сертифіката здійснюється тільки протягом робочого дня Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Обробка такої заяви та інформування клієнта здійснюється протягом двох годин з моменту отримання заяви.

Законність звернення встановлюється за умови особистої присутності користувача за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

У разі подання заяви відповідальною особою також надається відповідним чином засвідчена копія наказу про призначення такої особи.

Документи, що були підставою для блокування кваліфікованого сертифіката, фіксуються та зберігаються у Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України.

Додається, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади співробітника відповідального за виготовлення, засвідчення та видавання копій, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та скріплюється відбитком печатки (за наявності).

Блокування кваліфікованого сертифіката у телефонному режимі

Заява в усній формі подається користувачем до Кваліфікованого надавача ЕДП Державної податкової служби України засобами телефонного зв'язку за номером (044) 284-00-10, при цьому користувач повинен повідомити адміністратору реєстрації таку інформацію:

ідентифікаційні дані власника та серійний номер кваліфікованого сертифіката;

ключову фразу голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних Користувача з інформацією в реєстрі Користувачів).

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