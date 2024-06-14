Україна повернула тіла 254 полеглих захисників

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із Донецького, Запорізького та Луганського напрямків.

Джерело фото: Getty Images

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У п'ятницю, 14 червня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців. Вдалося повернути тіла 254 загиблих військових Сил оборони. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Завдяки репатріаційним заходам, вдалося повернути тіла 221 захисника, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, 4 оборонців із Луганського напрямку та ще 4 загиблих воїнів, тіла яких були передані з моргів на території російської федерації.

Збройні Сили України транспортують репатрійовані тіла до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації, тіла наших оборонців будуть передані родинам для гідного поховання.

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