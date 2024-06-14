Запустив салют з вікна багатоповерхівки: у Києві затримали 18-річного юнака

Молодику загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві правоохоронці встановили 18-річного юнака, який запустив салют з вікна багатоповерхівки в Оболонському районі міста. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Під час перевірки прилеглої території, дільничні офіцери поліції розшукали причетного до хуліганських дій 18-річного киянина. Останній, перебуваючи на сходовій клітці багатоповерхового будинку, через відчинене вікно запустив салют.

Як пояснив сам порушник, таким чином він вирішив перевірити його дію, оскільки у засобу закінчився термін придатності.

За даним фактом дізнавачі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Тепер молодику загрожує до п’яти років обмеження волі.

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