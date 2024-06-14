Україна та Нідерланди підписали угоду про фінансову підтримку виробників озброєння

Нідерланди інвестують 60 млн євро у розвиток української оборонної промисловості.

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Україна та Нідерланди підписали заяву про наміри створити механізм фінансової підтримки для українських виробників озброєння. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей економіки.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, міністр оборони України Рустем Умєров та міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен підписали документ, що закріпив наміри обох країн створити ефективний механізм фінансової підтримки української оборонної промисловості.

Метою підписання угоди є зміцнення виробничого потенціалу української оборонної промисловості та забезпечення постачання найсучасніших озброєнь Силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів.

Нідерланди вже ухвалили рішення про виділення 60 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України, з яких 17,5 мільйона євро буде спрямовано на придбання морських дронів українського виробництва.

У Міністерстві стратегічних галузей економіки зазначили, що виділення коштів Нідерландами на закупівлю українських дронів є значущим внеском у ініціативу «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Ця глобальна фандрейзингова кампанія має на меті зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї у 2024 році. Окрім Нідерландів, Данія вже виділила 28,5 мільйона доларів, а Канада — 2,1 мільйона доларів.

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