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КСУ перевірить конституційність положення про надання та використання відпусток

11:53, 14 червня 2024
КСУ перевірить на конституційність окремі приписи Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
КСУ перевірить конституційність положення про надання та використання відпусток
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 13 червня звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням, в якому просить перевірити на відповідність Конституції України положення речення другого абзацу другого та абзацу третього частини першої статті 12, а також абзацу другого пункту 3 розділу «Прикінцеві положення Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-ІХ від 15 березня 2022 року. Про це повідомив офіційний сайт КСУ. 

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорювані законодавчі положення, якими змінено порядок надання невикористаних днів щорічної основної відпустки на період дії, а також після припинення або скасування воєнного стану, є такими, що не відповідають Конституції України.

Конституційне подання наразі розподілене судді-доповідачу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що невикористані дні щорічних відпусток не можуть надаватись за рішенням роботодавця без збереження заробітної плати, адже відповідно до статті 45 Конституції України щорічні відпустки є оплачуваними та їх тривалість визначається законами.

«Мало того, відповідно до ст. 64 Конституції України допускається обмеження прав на період воєнного стану, але не їх скасування. Відтак, строк дії обмежень, що встановлені у зв’язку з воєнним станом, повинен бути строково визначений і передбачений законом, а не діями роботодавця.

Вважаю, що оспорювані положення Закону №2136-ІХ, якими змінено порядок надання невикористаних днів щорічної основної відпустки на період дії, а також після припинення або скасування воєнного стану, є такими, що не відповідають ч. 1 ст. 8, ч. 2-3 ст. 22, ст. 45 та ст. 64 Конституції України», - заявив він

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