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Взимку українцям світло вмикатимуть на 5-6 годин за день, — прогнозує гендиректор Yasno

14:25, 14 червня 2024
Однак ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики та збільшити можливості імпорту.
Взимку українцям світло вмикатимуть на 5-6 годин за день, — прогнозує гендиректор Yasno
Фото: dtek.com
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Взимку в будинках українців може бути світло лише 5-6 годин на день. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у ефірі Business Breakfast.

Однак, за його словами, ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики та збільшити можливості імпорту.

«Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати», – зазначив Коваленко.

Погана новина, за його словами, полягає в тому, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

«Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення», – сказав Коваленко.

Гендиректор Yasno спрогнозував, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%.

«Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз», – сказав гендиректор Yasno.

Він також розповів, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні – насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. На даний момент дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

У міжсезоння – у вересні та на початку жовтня – ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться.

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