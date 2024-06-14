Пішла з життя відома балерина та заслужена артистка України Христина Трач

Балетмейстер Львівської опери Христина Трач померла у віці 44 років.

Джерело фото: lvivoperaofficial

Відома українська балетмейстер, солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Христина Трач померла 13 червня 2024 року. Заслуженій артистці України було 44 роки. Сумну звістку повідомили колеги балерини у Facebook, висловивши свої співчуття її близьким.

«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени, заслуженої артистки України Трач Христини», – йдеться в повідомленні.

Христина Трач навчалася у Львівському державному училищі культури і мистецтв. Ще під час студентства вона почала виступати у Львівському академічному театрі опери та балету, присвятивши сцені все своє життя.

«Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, привернувши до себе увагу публіки і педагогів як талановита молода артистка балету, що володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, увійшла в усі сольні номери вистав. З кожним танцем, кількість провідних партій зростала», – додали колеги Трач.

Причину смерті балерини наразі не розголошують. Прощання з Христиною Трач відбудеться 15 червня о 10:00 у фоє Львівської національної опери.

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