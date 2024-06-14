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Ушла из жизни известная балерина и заслуженная артистка Украины Кристина Трач

11:46, 14 июня 2024
Балетмейстер Львовской оперы Кристина Трач умерла в возрасте 44 лет.
Ушла из жизни известная балерина и заслуженная артистка Украины Кристина Трач
Источник фото: lvivoperaofficial
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Известная украинская балетмейстер, солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач умерла 13 июня 2024 года. Заслуженной артистке Украины было 44 года. Печальную весть сообщили коллеги балерины в Facebook, выразив свои соболезнования ее близким.

«Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетней работницы театра, артистки балета, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Украины Трач Кристины», - говорится в сообщении.

Кристина Трач училась во Львовском государственном училище культуры и искусств. Еще во время студенчества она начала выступать во Львовском академическом театре оперы и балета, посвятив сцене всю свою жизнь.

«Она выучила и исполнила несколько сольных партий, привлекая к себе внимание публики и педагогов как талантливая молодая артистка балета, обладавшая прекрасными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым танцем, количество ведущих партий росло», - добавили коллеги Трач.

Причину смерти балерины пока не разглашают. Прощание с Кристиной Трач состоится 15 июня в 10:00 в фойе Львовской национальной оперы.

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