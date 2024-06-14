На Волыни мужчина не явился в ТЦК, потому что ему несколько раз вручали повестки, а затем отпускали

Суд вынес приговор волынянину за уклонение от призыва во время мобилизации.

Иллюстративное фото, источник - rbc.ua

На Волыни мужчине вынесли приговор за уклонение от призыва во время мобилизации. ВВК признала его пригодным, однако мужчина не явился в пункт сбора. Приговор по делу №157/1763/23 вынес Камень-Каширский районный суд Волынской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый - гражданин Украины с профессионально-техническим образованием, холост, нетрудоустроен, ранее судим не был.

Отмечается, что 1 августа военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к прохождению военной службы и в тот же день ему вручили боевую повестку. Однако на следующий день украинец, не имея правовых оснований для отсрочки и без уважительных причин, не явился в пункт сбора.

В суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что в 2022 году уже был на полигоне, но тогда должностные лица сообщили ему, что он может возвращаться домой, потому что не пригоден к службе. В октябре, ноябре и декабре 2022 года ему повторно вручали повестки о вызове в районный ТЦК. И всякий раз, когда он появлялся за повесткой, его отправляли домой.

«Кроме того, в 2022 году через каждые 10 дней его доставляли на полигоны, однако возвращали обратно как непригодного к службе», - говорится в тексте приговора.

По словам мужчины, после получения очередной повестки, он подумал, что ситуация повторится и не явился в пункт сбора.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года. Приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

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