Предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности: что нужно знать

Черкасский апелляционный суд разъяснил вопрос о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности.
Гражданский процессуальный кодекс Украины определяет порядок предоставления несовершеннолетнему лицу, достигшему 16 лет, полной гражданской дееспособности. Эта процедура возможна в случаях при отсутствии согласия родителей (усыновителей) или опекуна.
– Как подать заявление?
Несовершеннолетнее лицо должно самостоятельно подать заявление в суд по месту его жительства.
В случае если заявитель является гражданином Украины, проживающим за ее пределами, ходатайство об определении подсудности дела подается судье Верховного Суда.
- Что должно содержать заявление?
Сведения о том, что заявитель работает по трудовому договору или имеет ребенка.
Прилагаются документы, подтверждающие эту информацию.
- Рассмотрение дела судом:
Суд рассматривает дело с участием:
Заявителя
Родителей (усыновителей) или опекуна (при их наличии)
Представителей органов опеки и попечительства (их участие обязательно)
Суд исследует обстоятельства дела и заслушивает объяснения участников процесса.
- Решение суда:
Суд выносит решение, которым удовлетворяет или отказывает в удовлетворении заявления.
В случае удовлетворения заявления, несовершеннолетнему лицу предоставляется полная гражданская дееспособность после вступления решения суда в законную силу.
Решение суда направляется в органы опеки и попечительства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.