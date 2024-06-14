Предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности: что нужно знать

В случае удовлетворения заявления, несовершеннолетнему лицу предоставляется полная гражданская дееспособность после вступления решения суда в законную силу.

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Черкасский апелляционный суд разъяснил вопрос о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности.

Гражданский процессуальный кодекс Украины определяет порядок предоставления несовершеннолетнему лицу, достигшему 16 лет, полной гражданской дееспособности. Эта процедура возможна в случаях при отсутствии согласия родителей (усыновителей) или опекуна.

– Как подать заявление?

Несовершеннолетнее лицо должно самостоятельно подать заявление в суд по месту его жительства.

В случае если заявитель является гражданином Украины, проживающим за ее пределами, ходатайство об определении подсудности дела подается судье Верховного Суда.

- Что должно содержать заявление?

Сведения о том, что заявитель работает по трудовому договору или имеет ребенка.

Прилагаются документы, подтверждающие эту информацию.

- Рассмотрение дела судом:

Суд рассматривает дело с участием:

Заявителя

Родителей (усыновителей) или опекуна (при их наличии)

Представителей органов опеки и попечительства (их участие обязательно)

Суд исследует обстоятельства дела и заслушивает объяснения участников процесса.

- Решение суда:

Суд выносит решение, которым удовлетворяет или отказывает в удовлетворении заявления.

В случае удовлетворения заявления, несовершеннолетнему лицу предоставляется полная гражданская дееспособность после вступления решения суда в законную силу.

Решение суда направляется в органы опеки и попечительства.

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