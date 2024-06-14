Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності: що потрібно знати

У разі задоволення заяви, неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський апеляційний суд роз’яснив питання щодо надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Цивільний процесуальний кодекс України визначає порядок надання неповнолітній особі, яка досягла 16 років, повної цивільної дієздатності. Ця процедура можлива у випадках за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або опікуна.

- Як подати заяву?

Неповнолітня особа має самостійно подати заяву до суду за місцем її проживання.

У разі, якщо заявник є громадянином України, який проживає за її межами, клопотання про визначення підсудності справи подається до судді Верховного Суду.

- Що має містити заява?

Відомості про те, що заявник працює за трудовим договором або має дитину.

Додаються документи, що підтверджують цю інформацію.

- Розгляд справи судом:

Суд розглядає справу за участю:

Заявника

Батьків (усиновлювачів) або опікуна (за їх наявності)

Представників органів опіки та піклування (їх участь є обов'язковою)

Суд досліджує обставини справи та заслуховує пояснення учасників процесу.

- Рішення суду:

Суд виносить рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні заяви.

У разі задоволення заяви, неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення суду надсилається до органів опіки та піклування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.