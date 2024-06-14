Практика судів
  1. Суд інфо

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності: що потрібно знати

17:07, 14 червня 2024
У разі задоволення заяви, неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.
Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності: що потрібно знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський апеляційний суд роз’яснив питання щодо надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Цивільний процесуальний кодекс України визначає порядок надання неповнолітній особі, яка досягла 16 років, повної цивільної дієздатності. Ця процедура можлива у випадках за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або опікуна.

- Як подати заяву?

Неповнолітня особа має самостійно подати заяву до суду за місцем її проживання.

У разі, якщо заявник є громадянином України, який проживає за її межами, клопотання про визначення підсудності справи подається до судді Верховного Суду.

- Що має містити заява?

Відомості про те, що заявник працює за трудовим договором або має дитину.

Додаються документи, що підтверджують цю інформацію.

- Розгляд справи судом:

Суд розглядає справу за участю:

 Заявника

 Батьків (усиновлювачів) або опікуна (за їх наявності)

 Представників органів опіки та піклування (їх участь є обов'язковою)

Суд досліджує обставини справи та заслуховує пояснення учасників процесу.

-  Рішення суду:

Суд виносить рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні заяви.

У разі задоволення заяви, неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення суду надсилається до органів опіки та піклування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств

Верховна Рада незабаром може схвалити законопроект про поступове скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств.

$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна

На саміті G7 ухвалено рішення про виділення 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф, але фінальне комюніке ще готується.

Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.

Зміцнити НАБУ і САП, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, посилити доброчесність суддів – які реформи передбачає безпекова Угода з США

Відповідно до безпекової Угоди Україна має посилити реформу українського сектору правосуддя, зміцнити САП і НАБУ, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань.

Використання багаторазового мундштука під час медогляду на стан сп’яніння не є підставою для визнання такого огляду недійсним – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що посилання захисника на те, що огляд його підзахисного на стан алкогольного сп’яніння проведено лікарем за допомогою технічного засобу «Алконт 01-СУ» із використанням багаторазового мундштука, що є порушенням, перевірялися апеляційним судом і визнані невирішальними.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду