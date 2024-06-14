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«Забула» скільки везе грошей: на кордоні затримали пасажирку з незадекларованими $30300

16:13, 14 червня 2024
Через кордон допустимо перевозити валюту і банківські метали на суму 10 тисяч євро.
«Забула» скільки везе грошей: на кордоні затримали пасажирку з незадекларованими $30300
Джерело фото: UkraineCustoms
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У пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне» прикордонники виявили незадекларовану велику суму грошей у пасажирки автомобіля «Dodge Journey», що прямував до Польщі. Про це повідомила Державна митна служба України.

Автомобіль, у якому знаходився водій та троє пасажирів, обрав для проходження митного контролю смугу «зелений коридор», що означає відсутність товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Під час усного опитування пасажири заявили, що кожен з них переміщує по 10 тисяч доларів США.

Проте під час огляду митники виявили у сумочці однієї з пасажирок додаткові $30300, про які вона «забула» повідомити.

На 49-річну жительку Черкас складено адміністративний протокол відповідно до ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України, у сумі, що перевищує дозволену законодавством).

Митники нагадали, що без письмового декларування через митний кордон України можна переміщувати готівкову валюту і банківські метали в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ на день перетину кордону.

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