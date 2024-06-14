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14 червня: яке сьогодні свято та головні події

10:00, 14 червня 2024
14 червня відзначають Всесвітній день донора крові.
14 червня: яке сьогодні свято та головні події
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У п'ятницю, 14 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

14 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день блогера. Професійне молоде свято, хоча воно все ще є неофіційним. Було створене для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу, пропагувати блогерство як спосіб розповісти про себе, самовиразитися, вести діалог з іншими людьми. Блог це такий собі інтернет-щоденник, де людина публікує нові дописи чи ділиться медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який і створив Інтернет. Він почав публікувати свої дописи 1992 року, а 1999 року почала функціонувати перша онлайн-платформа під назвою Blogger, яка була створена для ведення інтернет-щоденників.

Також 14 червня Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1868 року народився австрійський лікар, лавреат Нобелівської премії Карл Ландштейнер. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб вшанувати добровольців, які безплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільного здавання крові.

А ще 14 червня Міжнародний день ванни. Хоча й неофіційне, але досить приємне свято, дату якого обрали на честь відкриття Архімеда, яке від зробив, приймаючи водні процедури у ванній. Вчені обчислили за допомогою астрономічного календаря, що це відбулося за один тиждень до початку липня. Саме завдяки наповненій ванній Архімед зміг зрозуміти як працює закон гідростатики.

14 червня святкують Міжнародний день натуристів (нудистів). Дата була заснована у США 1976 року. Нині нудиські групи по всьому світу святкують це особливе свято. Нудисти або натуристи — прибічники філософії, яка пов'язана з максимальним зближенням людини до природи, адже водночас можна отримувати відчуття гармонії між навколишнім світом та собою. Головним способом отримання цієї гармонії є оголення тіла.

Яке сьогодні церковне свято

14 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери і був одним з великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллєю, коли той кинув свій плащ на нього, що символізувало передавання пророчого служіння. Чоловік залишив свою сім'ю та пішов за Іллєю, стаючи його вірним учнем і помічником.

Календар важливих подій за 14 червня:

1834 рік — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;

1995 рік — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захоплює лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;

1997 рік — на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939) продають за $68 500;

2014 рік — біля Луганського аеропорту бойовики «ЛНР» збивають літак Іл-76 ВПС України, гине 49 військових, які перебували на борту;

2017 рік — у Лондоні займається 27 поверховий будинок — 12 людей гине та близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти.

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