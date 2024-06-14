14 июня: какой сегодня праздник и главные события

14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

В пятницу, 14 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 июня в Украине и мире празднуют Международный день блогера. Профессиональный молодой праздник, хотя он все еще неофициальный. Было создано для того, чтобы объединить блоггеров со всего мира, пропагандировать блоггерство как способ рассказать о себе, самовыразиться, вести диалог с другими людьми. Блог это некий интернет-дневник, где человек публикует новые сообщения или делится медиаконтентом. Первым блоггером считается Тим Бернес-Ли, который и создал интернет. Он начал публиковать свои сообщения в 1992 году, а в 1999 году начала функционировать первая онлайн-платформа под названием Blogger, созданная для ведения интернет-дневников.

Также 14 июня Всемирный день донора крови. Важное событие, созданное Организацией Объединенных Наций 23 мая 2005 года. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1868 родился австрийский врач, лауреат Нобелевской премии Карл Ландштейнер. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы почтить добровольцев, которые бесплатно дают собственную кровь, развивать программы донорства, привлечь общество к добровольной сдаче крови.

А еще 14 июня Международный день ванны. Хотя и неофициальный, но довольно приятный праздник, дату которого избрали в честь открытия Архимеда, которое он совершил, принимая водные процедуры в ванной. Ученые подсчитали с помощью астрономического календаря, что это произошло за одну неделю до начала июля. Именно благодаря наполненной ванной Архимед смог понять, как работает закон гидростатики.

14 июня празднуют Международный день натуристов (нудистов). Дата была основана в США в 1976 году. Ныне нудистские группы по всему миру празднуют этот особый праздник. Нудисты или натуристы — сторонники философии, связанной с максимальным сближением человека к природе, ведь при этом можно получать ощущение гармонии между окружающим миром и собой. Главным способом получения этой гармонии является обнажение тела.

Какой сегодня церковный праздник

14 июня в церковном календаре – день памяти святого пророка Елисея. Он жил в IX веке до нашей эры и был одним из великих пророков ветхозаветного Израиля. Елисей был призван Ильей, когда тот бросил свой плащ на него, что символизировало передачу пророческого служения. Муж оставил свою семью и пошел за Ильей, становясь его верным учеником и помощником.

Календарь важных событий за 14 июня:

1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;

1995 год — отряд чеченских бойцов во главе с Шамилем Басаевым захватывает больницу в городе Будённовск (Ставропольский край), с целью заставить власти рф прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры;

1997 год — на аукционе «Сотби» в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов «Бэтмен» (1939) продают за $68 500;

2014 год — возле Луганского аэропорта боевики «ЛНР» сбивают самолет Ил-76 ВВС Украины, погибает 49 находившихся на борту военных;

2017 год — в Лондоне занимается 27 этажное здание — 12 человек погибают и около 80 человек ранены, другие пропали без вести.

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