Пограничники остановили зерновоз с 41 нарушителем

Водитель зерновоза вез в направлении Молдовы нарушителей из 12 регионов страны.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

В Одесской области пограничники остановили грузовик, который вез не зерно, а 41 «пассажира». Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Водитель зерновоза пытался перевезти группу нарушителей к границе. Среди «туристов» оказались представители из 12 разных регионов страны.

«Это транспортное средство остановили в нескольких километрах от границы. В дальнейшем, скорее всего, эта группа могла бы поделиться на более мелкие. Или преступные организаторы придумывали бы какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы», - рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

На нарушителей составлены административные протоколы, а двум лицам, причастным к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.

Источник видео: Государственная пограничная служба Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.