60 000 гривен за переправу через границу: в Черкасской области разоблачили дельца

Мужчина пообещал уклонисту, что поспособствует в подготовке документов для его беспрепятственной переправки через границу.

Фото иллюстративное, источник фото - portal.lviv.ua

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему мужчине в содействии незаконной переправки лица через государственную границу Украины, совершенного по корыстным мотивам.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый в мае текущего года, находясь в г. Умань, дал разъяснение процедуры выезда за государственную границу Украины в условиях мобилизации в военное время желавшему уехать мужчине. Он сообщил, что за 60 000 гривен поможет в подготовке документов для его беспрепятственной переправки.

В дальнейшем, получив от указанного мужчины задаток в сумме 15 000 гривен, подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре добавили, что правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.