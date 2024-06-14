60 000 гривень за переправу через кордон: на Черкащині викрили ділка

Чоловік пообіцяв ухилянту, що посприяє у підготовці документів для його безперешкодного переправлення через кордон.

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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 29-річному чоловіку у сприянні незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрюваний у травні поточного року, перебуваючи у м. Умань, надав роз’яснення процедури виїзду за державний кордон України в умовах мобілізації у військовий час чоловіку, який бажав виїхати. Він повідомив, що за 60 000 гривень посприяє у підготовці документів для його безперешкодного переправлення.

У подальшому, отримавши від вказаного чоловіка завдаток в сумі 15 000 гривень, підозрюваний був затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У прокуратурі додали, що правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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