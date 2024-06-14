Прикордонники зупинили зерновоз з 41 порушником

Водій зерновоза віз в напрямку Молдови порушників із 12 регіонів країни.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку, яка везла не зерно, а 41 «пасажира». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Водій зерновоза намагався перевезти групу порушників до кордону. Серед «туристів» виявилися представники з 12 різних регіонів країни.

«Цей транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. В подальшому, скоріше за все, ця група могла б поділитися на більш менші. Або злочинні організатори вигадували б якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови», – розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

На порушників складено адміністративні протоколи, а двом особам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело відео: Державна прикордонна служба України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.