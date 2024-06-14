«Забыла» сколько везет денег: на границе задержали пассажирку с незадекларированными $30300

Через границу допустимо перевозить валюту и банковские металлы на сумму 10 тысяч евро.

Источник фото: UkraineCustoms

В пункте пропуска «Рава-Русская - Хребенне» пограничники обнаружили незадекларированную крупную сумму денег у пассажирки автомобиля «Dodge Journey», следовавшего в Польшу. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Автомобиль, в котором находился водитель и трое пассажиров, выбрал для прохождения таможенного контроля полосу «зеленый коридор», что означает отсутствие товаров, подлежащих декларированию и налогообложению. Во время устного опроса пассажиры заявили, что каждый из них перемещает по 10 тысяч долларов США.

Однако при осмотре таможенники обнаружили в сумочке одной из пассажирок дополнительные $30300, о которых она «забыла» сообщить.

На 49-летнюю жительницу Черкасс составлен административный протокол в соответствии с ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование валютных ценностей, перемещаемых через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством).

Таможенники напомнили, что без письменного декларирования через таможенную границу Украины можно перемещать наличную валюту и банковские металлы в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро. Пересчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному НБУ на день пересечения границы.

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