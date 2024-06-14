На Волині чоловік не з'явився до ТЦК, бо йому кілька разів вручали повістки, а тоді відпускали

Суд виніс вирок волинянину за ухилення від призову під час мобілізації.

Ілюстративне фото, джерело - rbc.ua

На Волині чоловіку винесли вирок за ухилення від призову під час мобілізації. ВЛК визнала його придатним, однак чоловік не з'явився до пункту збору. Вирок у справі № 157/1763/23 виніс Камінь-Каширський районний суд Волинської області.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений - громадянин України з професійно-технічною освітою, неодружений, непрацевлаштований, раніше судитимий не був.

Зазначається, що 1 серпня військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби і в той же день йому вручили бойову повістку. Однак наступного дня українець, не маючи правових підстав на відстрочку та без поважних причин, не з`явився до пункту збору.

У суді чоловік визнав свою вину. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо у 2022 році вже був на полігоні, але тоді посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби. У жовтні, листопаді і грудні 2022 року йому повторно вручали повістки про виклик до районного ТЦК. І щоразу, коли він з'являвся за повісткою, його відправляли додому.

«Крім того, у 2022 році через кожних 10 днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби», - йдеться у тексті вироку.

Тож, зі слів чоловіка, після отримання чергової повістки, він подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.

Суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. Вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді.

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