Практика судов
  1. В Украине

Зимой украинцам свет будут включать на 5-6 часов в день, — прогнозирует гендиректор Yasno

14:25, 14 июня 2024
Однако ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.
Зимой украинцам свет будут включать на 5-6 часов в день, — прогнозирует гендиректор Yasno
Фото: dtek.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Зимой в домах украинцев может быть свет всего 5-6 часов в день. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast.

Однако, по его словам, ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.

«Что касается зимы, весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что к концу лета или началу отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта… Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно починить», – отметил Коваленко.

Плохая новость, по его словам, заключается в том, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.

«Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет 10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет –15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление отопления», – сказал Коваленко.

Гендиректор Yasno спрогнозировал, что зимой генерационный дефицит может составить 30-35%.

«Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз», – сказал гендиректор Yasno.

Он также рассказал, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле – прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. В настоящее время дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

В межсезонье – в сентябре и начале октября – ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Использование многоразового мундштука во время медосмотра на состояние опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что ссылка защитника на то, что осмотр его подзащитного на состояние алкогольного опьянения проведен врачом с помощью технического средства «Алконт 01-СУ» с использованием многоразового мундштука, что является нарушением, проверялись апелляционным судом и признаны нерешающими.

Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица

Вероятно, правительство спешило с подготовкой постановления о бронировании, поэтому определило, что не подлежат бронированию забронированные лица.

Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным

Кабмин установил сроки действия отсрочки для военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Назначение одноразового денежного пособия члену семьи умершего из-за COVID-19 медицинского работника – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил полномочия Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении одноразового пособия члену семьи медицинского работника в случае его смерти из-за COVID-19.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду