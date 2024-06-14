Зимой украинцам свет будут включать на 5-6 часов в день, — прогнозирует гендиректор Yasno

Однако ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.

Фото: dtek.com

Зимой в домах украинцев может быть свет всего 5-6 часов в день. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast.

Однако, по его словам, ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.

«Что касается зимы, весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что к концу лета или началу отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта… Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно починить», – отметил Коваленко.

Плохая новость, по его словам, заключается в том, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.

«Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет 10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет –15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление отопления», – сказал Коваленко.

Гендиректор Yasno спрогнозировал, что зимой генерационный дефицит может составить 30-35%.

«Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз», – сказал гендиректор Yasno.

Он также рассказал, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле – прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. В настоящее время дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

В межсезонье – в сентябре и начале октября – ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится.

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