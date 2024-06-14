КСУ проверит конституционность положения о предоставлении и использовании отпусков

КСУ проверит на конституционность отдельные предписания Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 13 июня обратился в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением, в котором просит проверить на соответствие Конституции Украины положения предложения второго абзаца второго и абзаца третьего части первой статьи 12, а также абзаца второго пункта 3 раздела положения Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-ІХ от 15 марта 2022 года. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые законодательные положения, которыми изменен порядок предоставления неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на период действия, а также после прекращения или отмены военного положения, не соответствуют Конституции Украины.

Конституционное представление распределено судье-докладчику.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что неиспользованные дни ежегодных отпусков не могут предоставляться по решению работодателя без сохранения заработной платы, ведь согласно статье 45 Конституции Украины ежегодные отпуска оплачиваются и их продолжительность определяется законами.

«Мало того, согласно ст. 64 Конституции Украины допускается ограничение прав на период военного положения, но не их отмену. Следовательно, срок действия ограничений, установленных в связи с военным положением, должен быть срочно определен и предусмотрен законом, а не действиями работодателя.

Считаю, что оспариваемые положения Закона №2136-ІХ, которыми изменен порядок предоставления неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на период действия, а также после прекращения или отмены военного положения, не соответствуют ч. 1 ст. 8, ч. 2-3 ст. 22, ст. 45 и ст. 64 Конституции Украины», - заявил он

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