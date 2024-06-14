Украина и Нидерланды подписали соглашение о финансовой поддержке производителей вооружения

Нидерланды инвестируют 60 млн евро в развитие украинской оборонной промышленности.

Источник фото: mil.in.ua

Украина и Нидерланды подписали заявление о намерениях создать механизм финансовой поддержки для украинских производителей вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей экономики.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев, министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен подписали документ, закрепивший намерения обеих стран создать эффективный механизм финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

Целью подписания соглашения является укрепление производственного потенциала украинской оборонной промышленности и обеспечение поставок современных вооружений Силам безопасности и обороны Украины при поддержке Нидерландов.

Нидерланды уже приняли решение о выделении 60 миллионов евро на закупку вооружения для Украины, из которых 17,5 миллиона евро будет направлено на приобретение морских дронов украинского производства.

В Министерстве стратегических отраслей экономики отметили, что выделение средств Нидерландами на закупку украинских дронов является значимым вкладом в инициативу «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Эта глобальная фандрейзинговая кампания имеет целью собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в 2024 году. Кроме Нидерландов, Дания уже выделила 28,5 миллиона долларов, а Канада - 2,1 миллиона долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.