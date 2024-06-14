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Запустил салют из окна многоэтажки: в Киеве задержали 18-летнего парня

15:01, 14 июня 2024
Молодому человеку грозит до пяти лет ограничение свободы.
Запустил салют из окна многоэтажки: в Киеве задержали 18-летнего парня
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 В Киеве правоохранители установили 18-летнего юношу, запустившего салют из окна многоэтажки в Оболонском районе города. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время проверки близлежащей территории, участковые офицеры полиции разыскали причастного к хулиганским действиям 18-летнего киевлянина. Последний, находясь на лестничной клетке многоэтажного дома, через открытое окно запустил салют.

Как объяснил сам нарушитель, таким образом он решил проверить его действие, поскольку у средства истек срок годности.

По данному факту дознаватели Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет ограничение свободы.

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