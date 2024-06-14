Практика судов
  1. В Украине

Украина вернула тела 254 павших защитников

12:39, 14 июня 2024
Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с Донецкого, Запорожского и Луганского направлений.
Украина вернула тела 254 павших защитников
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 14 июня, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих. Удалось вернуть тела 254 погибших военных Сил обороны. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Благодаря репатриационным мероприятиям, удалось вернуть тела 221 защитника, которые воевали на Донецком направлении, 25 павших воинов с Запорожского направления, 4 защитников с Луганского направления и еще 4 погибших воинов, тела которых были переданы из моргов на территории российской федерации.

Вооруженные Силы Украины транспортируют репатриированные тела в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации, тела наших защитников будут переданы семьям для достойного захоронения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Назначение одноразового денежного пособия члену семьи умершего из-за COVID-19 медицинского работника – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил полномочия Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении одноразового пособия члену семьи медицинского работника в случае его смерти из-за COVID-19.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о возобновлении в звании военнослужащих, лишенных их в прошлом в дисциплинарном порядке

Законопроект разработан с целью восстановления в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое исполнение служебных обязанностей и боевых задач.

Профессия судьи теряет свою популярность, нужно исправлять ситуацию – Станислав Кравченко

Искать претендентов на должности судей первой и апелляционной инстанции становится все сложнее.

Общественный совет добропорядочности регулярно жалуется на действия ВККС – ВККС

Общественность недовольна количеством преодоленных Комиссией негативных выводов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя