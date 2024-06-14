Украина вернула тела 254 павших защитников

Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с Донецкого, Запорожского и Луганского направлений.

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В пятницу, 14 июня, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих. Удалось вернуть тела 254 погибших военных Сил обороны. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Благодаря репатриационным мероприятиям, удалось вернуть тела 221 защитника, которые воевали на Донецком направлении, 25 павших воинов с Запорожского направления, 4 защитников с Луганского направления и еще 4 погибших воинов, тела которых были переданы из моргов на территории российской федерации.

Вооруженные Силы Украины транспортируют репатриированные тела в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации, тела наших защитников будут переданы семьям для достойного захоронения.

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