Щомісячна надбавка до пенсії за донорство крові: що важливо знати

Особи, які мають статус Почесного донора України, мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 % затвердженого прожиткового мінімуму.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання щомісячної надбавки до пенсії за донорство крові та її компонентів.

Особи, які мають статус Почесного донора України, мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (ст. 21 Закону України від 30.09.2020 № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»).

Статусу Почесного донора України набувають донори, які безоплатно здійснили донацію:

- крові в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам,

- або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу,

- або 40 максимально допустимим дозам клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) незалежно від часу здійснення таких донацій.

Таким особам видається посвідчення і вручається нагрудний знак «Почесний донор України» в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України. Право на надбавку мають також громадяни України, нагороджені знаком «Почесний донор СРСР».

Для призначення додаткових виплат необхідно надати наступні документи:

- заяву про призначення надбавки;

- паспорт громадянина України/документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

- документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України»/«Почесний донор СРСР».

Документ про нагородження знаком «Почесний донор України» можна додати до пенсійної справи в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

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