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Перша країна НАТО інвестуватиме у виробництво українського озброєння

13:15, 14 червня 2024
Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю українського озброєння.
Перша країна НАТО інвестуватиме у виробництво українського озброєння
Джерело фото: mil.gov.ua
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Україна та Данія уклали важливий документ, що передбачає закупівлю озброєння та техніки у виробників з України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Меморандум був підписаний міністром оборони України Рустемом Умєровим та його датським колегою Троельсом Лундом Поульсеном під час зустрічі в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Цей крок став першим у інвестуванні державою-членом НАТО у виробництво українського озброєння, що підкреслює значення та потенціал української оборонної промисловості на міжнародній арені.

«Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам», – зазначив міністр Рустем Умєров.

У свою чергу, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв підкреслив, що підписання цього меморандуму визначає процедуру фінансування, що сприятиме швидшому розвитку співпраці між країнами. Такий механізм також може бути реалізований із іншими партнерами.

У той же час з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен було підписано лист про наміри, що встановлює рамки співпраці щодо підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Ці кроки свідчать про високу довіру до українських виробників та їх здатність забезпечувати високоякісну військову продукцію, підкреслили представники українського військового відомства.

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