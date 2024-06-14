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Відключення світла 14 червня почнуться на 4 години раніше, ніж планувалося

13:18, 14 червня 2024
Графіки планових відключень світла почнуть діяти о 14:00.
Відключення світла 14 червня почнуться на 4 години раніше, ніж планувалося
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За вказівкою Укренерго, у вівторок, 14 червня, графіки погодинних відключень у столиці почнуть діяти раніше. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Графіки відключень електроенергії почнуться на 4 години раніше, отже з 14:00 і до 22:00.

Як повідомлялося напередодні, графіки повинні були застосовуватись із 18:00.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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