В Одессе будут судить экс-руководителя медучреждения, растратившего более 900 тыс грн на закупке медматериалов

Обвиняемый в марте 2022 года, без проведения тендера, заключил 2 соглашения с поставщиком о закупке медицинских материалов

В Одессе стражи порядка направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета по факту растраты средств медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый в марте 2022 года, без проведения тендера, заключил 2 соглашения с поставщиком о закупке медицинских материалов, предназначенных для контроля и предотвращения кровотечения при оказании неотложной медицинской помощи по цене более чем вдвое выше рыночной.

Переплата на закупки составила более 900 тыс. гривен. В целях возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда предъявлен иск.

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