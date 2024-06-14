Предпринимателя и директора УКС будут судить за завладение 14,8 млн грн при строительстве школы

НАБУ и САП передали в суд дело о присвоении 14,8 миллионов гривен при строительстве школы на Ивано-Франковщине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело о завладении более 14,8 миллионами гривен при строительстве школы в Ивано-Франковской области.

Установлено, что в 2021 году Управление капитального строительства области заключило с предприятием договор на строительство школьного учреждения в селе Чукаловка на сумму 45,6 миллионов гривен. Согласно следствию, предприниматель в сговоре с директором УКС разработал схему, по которой заключен контракт с подконтрольной компанией.

В сентябре 2022 года, после прекращения деятельности УКС, объект строительства передали в Ивано-Франковский городской совет. Оказалось, что из всей суммы контракта в 45,6 миллионов гривен только 33,6 миллионов гривен было перечислено предприятию за фактически выполненные работы. Остальные средства, на сумму 14,8 миллионов гривен, не были направлены на строительство, а завладели ими участники схемы, обналичив их через подконтрольные организации.

27 сентября 2023 года НАБУ и САП объявили о подозрении экс-директору Управления капитального строительства Ивано-Франковской области и директору строительной компании по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (подделка документов). Организатору схемы объявили о подозрении в соучастии по ч. 3 ст. 27 УК Украины.

Сейчас материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана в законном порядке судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.