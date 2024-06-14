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Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным

13:40, 14 июня 2024
Кабмин установил сроки действия отсрочки для военнообязанных, которые подлежат бронированию.
Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным
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Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 8 июня 2024 года, действуют в течение срока, на который они предоставлены. Это предусматривает постановление Кабмина №650 от 5 июня.

Относительно тех, кто получит отсрочку после вступления в силу этого постановления, то есть после 8 июня, установлены такие сроки действия отсрочки.

С момента перевода военнообязанного на специальный военный учет он считается забронированным и предоставляется отсрочка на такой период, который не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

12 месяцев — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

срок договора (контракта) или срока, на который они избраны (назначены), — для военнообязанных в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Аннулирование бронирования

Бронирование военнообязанного подлежит аннулированию в случае:

1) истечение срока его действия;

2) завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

3) лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения органом, принявшим решение об определении такого предприятия, учреждения и организации критически важными;

4) ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

5) увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

6) временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

7) обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

8) предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

9) прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла как закон законопроект 11143, предусматривающий изменения в порядке формирования Реестра «Оберег» с точки зрения передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталя Мамченко 

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