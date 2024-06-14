Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным

Кабмин установил сроки действия отсрочки для военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 8 июня 2024 года, действуют в течение срока, на который они предоставлены. Это предусматривает постановление Кабмина №650 от 5 июня.

Относительно тех, кто получит отсрочку после вступления в силу этого постановления, то есть после 8 июня, установлены такие сроки действия отсрочки.

С момента перевода военнообязанного на специальный военный учет он считается забронированным и предоставляется отсрочка на такой период, который не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

12 месяцев — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

срок договора (контракта) или срока, на который они избраны (назначены), — для военнообязанных в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Аннулирование бронирования

Бронирование военнообязанного подлежит аннулированию в случае:

1) истечение срока его действия;

2) завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

3) лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения органом, принявшим решение об определении такого предприятия, учреждения и организации критически важными;

4) ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

5) увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

6) временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

7) обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

8) предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

9) прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла как закон законопроект 11143, предусматривающий изменения в порядке формирования Реестра «Оберег» с точки зрения передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталя Мамченко

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