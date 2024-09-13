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Нарахована банком внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку заборгованість підлягає скасуванню – Верховний Суд

09:00, 13 вересня 2024
Шахраї зняли кошти з банківської картки чоловіка, але банк нарахував йому кредитну заборгованість – Верховний Суд вирішив, чи були дії банку правомірними.
Нарахована банком внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку заборгованість підлягає скасуванню – Верховний Суд
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Користувач електронного платіжного засобу не несе відповідальності за здійснення платіжних операцій за платіжною карткою у разі відсутності доказів сприяння ним втраті, використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції за цією платіжною карткою. На це вказав Верховний Суд у постанові від 31 липня 2024 року по справі №953/5904/22.

Обставини справи

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу АТ КБ «ПриватБанк» у справі за позовом особи до банку про скасування заборгованості та стягнення безпідставно отриманих грошових коштів.

Суди встановили, що з належної позивачу банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» здійснено перекази на картки третіх осіб і поповнено рахунки двох мобільних телефонів без підтвердження позивача. Також відбулось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків у додатку «Приват для бізнесу».

Сума переказів із особистої платіжної картки становила 110 106 грн, а з рахунка підприємства – 88 000 грн, разом – 198 106 грн.

За наслідками незаконних дій третіх осіб відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, та розпочато досудове розслідування, в якому позивача визнано потерпілим.

Згодом, протягом певного періоду, банк списав з платіжної картки позивача грошові кошти в розмірі 101 369,34 грн у рахунок погашення відсотків за використання кредитного ліміту, яким скористалися треті особи шляхом незаконного переказу коштів.

Посилаючись на те, що дії банку щодо списання з платіжної картки відсотків за використання кредитного ліміту є незаконними, позивач просив суд скасувати нараховану банком заборгованість за кредитним договором, яка складається із заборгованості за тілом кредиту та заборгованості за відсотками за користування кредитом, стягнути з банку на його користь безпідставно отримані грошові кошти в розмірі 101 369,34 грн шляхом зарахування на його платіжну картку.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Судове рішення мотивовано тим, що списання грошових коштів з рахунків позивача було несанкціонованим. Відповідач не спростував доводи позивача, що списання коштів з платіжної картки відбулося внаслідок дій третіх осіб, а не самого позивача.

Нарахування банком заборгованості за картковим рахунком позивача, яка складається із заборгованості за тілом кредиту та заборгованості за відсотками за користування кредитом, є неправомірним, а грошові кошти, отримані банком внаслідок незаконного нарахування заборгованості, безпідставно отриманими.

Змінюючи рішення суду першої інстанції шляхом викладення абзацу другого резолютивної частини рішення в редакції своєї постанови, суд апеляційної інстанції зазначив, що стягнення всієї нарахованої заборгованості є неправильним, оскільки позивач продовжував активно користуватися рахунком, знімав кошти, розраховувався за товари і послуги, а також поповнював рахунок, у зв’язку з чим розмір його заборгованості постійно змінювався. В іншій частині апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій та звернув увагу на таке.

Спірні правовідносини регулюються спеціальними нормами права, якими визначено засади функціонування платіжних систем, загальний порядок проведення переказу коштів у межах України, встановлено відповідальність суб'єктів переказу, а також порядок здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.

Відповідно до спеціальних норм права користувач платіжного засобу не несе відповідальності за здійснення платіжних операцій у разі відсутності доказів сприяння ним втраті, використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції за платіжною карткою.

З огляду на те, що відбулося списання коштів з карткового рахунку позивача, позивач не вчиняв дій, спрямованих на списання чи переказ коштів з його карткового рахунку, а відповідач не надав доказів на підтвердження вчинення позивачем дій чи бездіяльності, які сприяли втраті, незаконному використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції за платіжною карткою, тому АТ КБ «ПриватБанк» безпідставно списав грошові кошти з рахунку позивача.

Нарахована банком заборгованість, що складається із заборгованості за тілом кредиту та за відсотками за користування кредитом, утворилася внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку позивача, тому така заборгованість підлягає скасуванню. Ураховуючи викладене, Верховний Суд рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Автор: Наталя Мамченко 

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