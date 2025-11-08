Практика судів
Кабмін удосконалив механізм кредитування домогосподарств для встановлення сонячних та вітрових електростанцій

19:41, 8 листопада 2025
Схвалений механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.
Кабмін удосконалив механізм кредитування домогосподарств для встановлення сонячних та вітрових електростанцій
Фото: epravda.com.ua
Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Відповідні зміни внесені до постанови від 7 червня 2024 р. № 673, передає Міністерство енергетики.

 «Розпочата Урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт. Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями», - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Схвалений Урядом новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.

«Запропонований механізм є більш вигідним: позичальники отримають одразу здешевлення вартості кредиту для придбання обладнання та його встановлення; держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки», - заявило Міністерство енергетики.

Також там додали, що ухвалене Урядом рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні системи електропостачання, ефективній співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та донорами в процесі залучення коштів для реалізації механізму, що посилить енергетичну безпеку держави, в умовах руйнації об’єктів електрогенерації та енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України.

