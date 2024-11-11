До України знов завітала місія МВФ, яка оцінить прогрес у виконаних кроках і реформах

Лише нещодавно було затверджено оновлений Меморандум з МВФ з вимогами стосовно реформ.

В Україні стартувала місія МВФ щодо шостого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, у жовтні після завершення відповідної попередньої місії МВФ було оновлено відповідний Меморандум з МВФ.

За його словами, вона розпочалася з установчої зустрічі в Національному банку з широким колом учасників. Крім правління НБУ, до неї приєдналися Міністр фінансів Сергій Марченко та його заступники.

З боку МВФ – керівник місії в Україні Гевін Грей, його заступники Сана Надім і Тревор Лессард, постійний представник МВФ в Україні Прішила Тофано та виконавчий директор МВФ від регіональної групи, до складу якої належить Україна, Єрун Клік (він вперше відвідав НБУ). А також заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован та начальник відділу з питань урядування та боротьби з корупцією Юридичного департаменту МВФ Еммануель Матіас. Частина експертів МВФ долучилася до розмови онлайн з Відня та Вашингтону.

«Ми детально окреслили перелік питань до обговорення під час місії МВФ.

Основні для НБУ:

1) аналіз макроекономічної ситуації та побудова макрорамки на 2025 рік. Плануємо експертні дискусії щодо процентної та валютно-курсової політики. Також презентуємо результати керованої гнучкості обмінного курсу й валютної лібералізації та подальші перспективи;

2) ризики для фінансової стабільності та економіки загалом, згенеровані війною та зовнішніми факторами;

3) фінансування бюджету як за рахунок зовнішніх джерел, так і внутрішніх.

4) впровадження структурних реформ: наскільки швидко та успішно ми рухаємося цим треком;

5) планування дій на випадок надзвичайних ситуацій. Тут я хочу вкотре подякувати МВФ за допомогу та експертні консультації в процесі виконання структурного маяка щодо проведення оцінки основних фінансових і операційних ризиків для фінансової стабільності за різних несприятливих сценаріїв розвитку подій. Також обговоримо подальше вдосконалення наглядової функції» - зазначив Андрій Пишний.

Він наголосив, що всі заходи, передбачені Меморандумом про економічну та фінансову політику із терміном на кінець листопада, «нами або вже виконані, або передбачається їх вчасне виконання». Команда також працює над виконанням зобов’язань із терміном на кінець грудня та далі.

Нагадаємо, як раніше розповідала «Судово-юридична газета», у Меморандумі від жовтня 2024 року йдеться про те, що Україна готова вжити додаткових фіскальних заходів, включаючи визначення додаткових заходів податкової політики, які можна швидко впровадити.

Керуватися уряд при цьому буде Національною стратегією доходів.

«Ми також готові скоригувати позицію нашої монетарної політики та переналаштувати валютний контроль, щоб підтримувати макрофінансову стабільність, якщо це необхідно», зазначає українська сторона.

Зокрема, український уряд вказує, що буде «реагувати на нестачу надходжень або нові вимоги щодо витрат збільшенням податків».

Втім, станом на 11 листопада законопроект про підвищення податків №11416-д не підписаний Президентом України.

«Ми вважаємо підвищення основної ставки ПДВ найефективнішим потенційним джерелом додаткового доходу на даному етапі, і воно є центральним у нашому плануванні на випадок непередбачених обставин» - йдеться у меморандумі.

«Ми знову підтверджуємо, що ми готові вжити фіскальних заходів, якщо це необхідно для забезпечення стабільності, стримування ризиків і просування цілей вступу до ЄС. Щодо останнього, у вересні ми прийняли законодавство про поступове приведення акцизів на паливо у відповідність до директив ЄС, і нові ставки набули чинності 1 вересня. Ми також продовжуємо наші зусилля, щоб забезпечити ухвалення парламентом цього року закону про поступове приведення акцизів на тютюнові вироби відповідно до вимог ЄС» - зазначає українська сторона. Крім того, продовжується робота над розробкою законодавства щодо оподаткування медичного канабісу.

Автор: Наталя Мамченко

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