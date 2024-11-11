Украину вновь посетила миссия МВФ, которая оценит прогресс в выполненных шагах и реформах

Только недавно был утвержден обновленный Меморандум с МВФ с требованиями реформ.

В Украине стартовала миссия МВФ по шестому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Напомним, в октябре после завершения соответствующей прошлой миссии МВФ был обновлен соответствующий Меморандум по МВФ.

По его словам, миссия началась с учредительной встречи в Национальном банке с широким кругом участников. Кроме правления НБУ, к ней присоединились Министр финансов Сергей Марченко и его заместители.

Со стороны МВФ – руководитель миссии в Украине Гэвин Грэй, его заместители Сана Надим и Тревор Лессард, постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано и исполнительный директор МВФ от региональной группы, в состав которой входит Украина, Йерун Клик (он впервые посетил НБУ). А также заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован и начальник отдела по управлению и борьбе с коррупцией Юридического департамента МВФ Эммануэль Матиас. Часть экспертов МВФ присоединилась к разговору онлайн из Вены и Вашингтона.

«Мы подробно очертили перечень вопросов для обсуждения во время миссии МВФ.

Основные для НБУ:

1) анализ макроэкономической ситуации и построение макрорамки на 2025 год. Планируем экспертные дискуссии по процентной и валютно-курсовой политике. Также представляем результаты управляемой гибкости обменного курса и валютной либерализации и дальнейшие перспективы;

2) риски для финансовой стабильности и экономики в целом, сгенерированные войной и внешними факторами;

3) финансирование бюджета как за счет внешних источников, так и внутренних.

4) внедрение структурных реформ: насколько быстро и успешно мы двигаемся по этому треку;

5) планирование действий в случае чрезвычайных ситуаций. Здесь я хочу еще раз поблагодарить МВФ за помощь и экспертные консультации в процессе выполнения структурного маяка по проведению оценки основных финансовых и операционных рисков для финансовой стабильности при различных неблагоприятных сценариях развития событий. Также обсудим дальнейшее усовершенствование надзорной функции» - отметил Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что все меры, предусмотренные Меморандумом об экономической и финансовой политике со сроком на конец ноября, «нами либо уже выполнены, либо предусматривается их своевременное выполнение». Команда также работает над выполнением обязательств со сроком на конец декабря и далее.

Напомним, как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Меморандуме от октября 2024 года говорится, что Украина готова принять дополнительные фискальные меры, включая определение дополнительных мер налоговой политики, которые можно быстро внедрить.

Руководствоваться правительством при этом будет Национальной стратегией доходов.

«Мы также готовы скорректировать позицию нашей монетарной политики и перенастроить валютный контроль, чтобы поддерживать макрофинансовую стабильность, если это необходимо», отмечает украинская сторона.

В частности, украинское правительство указывает, что будет «реагировать на нехватку поступлений или новые требования по расходам по увеличению налогов».

Впрочем, по состоянию на 11 ноября законопроект о повышении налогов 11416-д не подписан Президентом Украины.

«Мы считаем повышение основной ставки НДС самым эффективным потенциальным источником дополнительного дохода на данном этапе, и оно является центральным в нашем планировании на случай непредвиденных обстоятельств» - говорится в меморандуме.

«Мы снова подтверждаем, что мы готовы принять фискальные меры, если это необходимо для обеспечения стабильности, сдерживания рисков и продвижения целей вступления в ЕС. Относительно последнего, в сентябре мы приняли законодательство о постепенном приведении акцизов на топливо в соответствие с директивами ЕС, и новые ставки вступили в силу 1 сентября. Мы также продолжаем наши усилия, чтобы обеспечить принятие парламентом в этом году закона о постепенном приведении акцизов на табачные изделия в соответствии с требованиями ЕС», - отмечает украинская сторона. Кроме того, продолжается работа над разработкой законодательства по налогообложению медицинского каннабиса.

Автор: Наталя Мамченко

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