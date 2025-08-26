Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 26 серпня, на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

«Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати», підкреслив він.

За його словами, була доповідь премʼєр-міністра Юлії Свириденко, зокрема, щодо співпраці з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу, а також розширення програми «єВідновлення». «Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.