Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 26 августа, на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

«Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать», — подчеркнул он.

По его словам, был доклад премьер-министра Юлии Свириденко, в частности, о сотрудничестве с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продлении грантовой помощи для закупки природного газа, а также расширении программы «еВосстановление». «Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали», — отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

