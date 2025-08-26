Практика судів
«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

15:56, 26 серпня 2025
Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.
«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб
У відповідь на запитання про подальші миротворчі кроки для досягнення миру в Україні президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що терпіння президента США Дональда Трампа щодо Росії вичерпається, цитує його слова фінське видання Yle. Нагадаємо, що Стубб є партнером Трампа по гольфу.

На думку Стубба, примусити Путіна до миру можна, лише наклавши мита на країни, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості. «Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться більше на Сході, ніж на Заході», — підкреслив він.

Днями Александр Стубб заявив, що його нещодавні переговори з Трампом вказують на те, що лідер США виявляє нетерпіння щодо Путіна.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер ввечері були деякі ознаки того, що терпіння добігає кінця», — сказав Стубб в інтерв'ю, яке транслювалося в суботу на фінському телеканалі YLE TV1.

Стубб заявив, що Путін навряд чи зустрінеться з Володимиром Зеленським через півтора тижні, як планувалося, додавши, що «саме тоді терпіння, ймовірно, закінчиться».

За словами Стубба, європейські лідери працюють над цим моментом, очікуючи, що Трамп потім пригрозить санкціями або митами чи вживе будь-яких інших заходів.

Крім того, раніше Стубб зазначив, що умови, які Кремль висунув Україні, як-от відмова від членства в НАТО, передача всього Донбасу, включно з неокупованими ще територіями, під контроль Москви та заборона розміщення західних військ на українській території — неприйнятні.

«Якщо взяти те, що Путін просить від України, і зіставити це зі Сполученими Штатами, це трохи схоже на те, якби США відмовилися від Флориди, Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни, Вірджинії, навіть Меріленда. Тому це практично неможливо», — навів він аналогію на прикладі США.

Як раніше писало Politico, стратегія європейських лідерів полягає в тому, щоб потурати Президенту США Дональду Трампу і хвалити його доти, доки він не прийде до висновку, що йому потрібно зайняти більш жорстку позицію щодо Кремля. Європейська сторона вважає, що це безпрограшний підхід.

Автор: Наталя Мамченко

