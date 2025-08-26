«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

В ответ на вопрос о дальнейших миротворческих шагах для достижения мира в Украине президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет, цитирует его слова финское издание Yle. Напомним, что Стубб является партнером Трампа по гольфу.

По мнению Стубба, принудить Путина к миру можно, только наложив пошлины на страны, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности. «Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, находятся больше на Востоке, чем на Западе» – подчеркнул он.

На днях Александр Стубб заявил, что его недавние переговоры с Трампом указывают на то, что лидер США проявляет нетерпение в отношении Путина.

«В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что терпение на исходе», — сказал Стубб в интервью , которое транслировалось в субботу на финском телеканале YLE TV1.

Стубб заявил, что Путин вряд ли встретится с Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось, добавив, что «именно тогда терпение, вероятно, закончится».

По словам Стубба, европейские лидеры работают над этим моментом, ожидая, что Трамп затем пригрозит санкциями или пошлинами или предпримет какие-либо действия.

Кроме того, ранее Стубб отметил, что условия, которые Кремль выдвинул Украине, такие как отказ от членства в НАТО, передача всего Донбасса, включая неоккупированные еще территории, под контроль Москвы и запрет размещения западных войск на украинской территории – неприемлемы.

«Если взять то, что Путин просит от Украины, и сопоставить это с Соединенными Штатами, это немного похоже на то, если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии, даже Мэриленда. Так что это практически невозможно», - привел он аналогию на примере США.

Как ранее писало Politico, стратегия европейских лидеров заключается в том, чтобы потакать Президенту США Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он не придет к выводу, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход.

Автор: Наталя Мамченко

