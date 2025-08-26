Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», повідомила Свириденко.

«Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», зазначила вона.

Нагадаємо, до цього відповідний анонс зробив Президент Володимир Зеленський.

