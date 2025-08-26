Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — сообщила Свириденко.

«Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — отметила она.

Напомним, до этого соответствующий анонс сделал Президент Владимир Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

