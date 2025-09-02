Уряд вніс зміни до порядку проведення мобілізації щодо відстрочки чиновникам НКРЕКП, які аналізують нормативні акти

Кабмін встановив порядок отримання відстрочки чиновниками НКРЕКП, які займаються аналізом нормативних актів.

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, доповнивши перелік посадовців, які засвідчують довідки для військовозобов’язаних такою посадою, як голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Справа у тому, що при ухваленні в 2024 році закону про посилення мобілізації, законодавці виділили в окрему категорію осіб, що не підлягають мобілізації, державних службовців, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу чи експертизу прийнятих нормативно-правових актів.

Фактично вони отримали гарантовану відстрочку від призову, на рівні з суддями, народними депутатами тощо. Нагадаємо, що закон про мобілізацію окремо виділяє заброньованих за органами влади (п. 1 ч. 1 ст. 23) і окремо – таких експертів з аналізу актів (п. 23 ч. 1 ст. 23).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ці експерти не підлягають направленню на проходження ВЛК.

Отже, відповідно до внесених постановою 1057 змін, голова НКРЕКП також матиме право засвідчувати довідку про займану посаду та витяг із посадової інструкції для державних службовців, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів.

Наразі такі довідки мають право засвідчувати державний секретар міністерства, Державний секретар Кабміну, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, уповноважена особа Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради.

Нагадаємо, з серпня 2024 року головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є Юрій Власенко. З 2021 по 2024 роки він був першим заступником міністра енергетики України.

Автор: Наталя Мамченко

