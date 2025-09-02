Правительство внесло изменения в порядок проведения мобилизации относительно отсрочки чиновникам НКРЭКУ, которые анализируют нормативные акты

Кабмин установил порядок получения отсрочки чиновниками НКРЭКУ, которые занимаются анализом нормативных актов.

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, дополнив перечень должностных лиц, которые заверяют справки для военнообязанных, такой должностью, как глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Дело в том, что при принятии в 2024 году закона об усилении мобилизации, законодатели выделили в отдельную категорию лиц, не подлежащих мобилизации, государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу или экспертизу принятых нормативно-правовых актов.

Фактически они получили гарантированную отсрочку от призыва, наравне с судьями, народными депутатами и т.д. Напомним, что закон о мобилизации отдельно выделяет забронированных за органами власти (п. 1 ч. 1 ст. 23) и отдельно — таких экспертов по анализу актов (п. 23 ч. 1 ст. 23).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», эти эксперты не подлежат направлению на прохождение ВВК.

Итак, в соответствии с внесенными постановлением 1057 изменениями, глава НКРЭКУ также будет иметь право заверять справку о занимаемой должности и выписку из должностной инструкции для государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов.

Сейчас такие справки имеют право заверять государственный секретарь министерства, Государственный секретарь Кабмина, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, уполномоченное лицо Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады.

Напомним, с августа 2024 года главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является Юрий Власенко. С 2021 по 2024 годы он был первым заместителем министра энергетики Украины.

