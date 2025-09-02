Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Правительство внесло изменения в порядок проведения мобилизации относительно отсрочки чиновникам НКРЭКУ, которые анализируют нормативные акты

08:30, 2 сентября 2025
Кабмин установил порядок получения отсрочки чиновниками НКРЭКУ, которые занимаются анализом нормативных актов.
Правительство внесло изменения в порядок проведения мобилизации относительно отсрочки чиновникам НКРЭКУ, которые анализируют нормативные акты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, дополнив перечень должностных лиц, которые заверяют справки для военнообязанных, такой должностью, как глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Дело в том, что при принятии в 2024 году закона об усилении мобилизации, законодатели выделили в отдельную категорию лиц, не подлежащих мобилизации, государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу или экспертизу принятых нормативно-правовых актов.

Фактически они получили гарантированную отсрочку от призыва, наравне с судьями, народными депутатами и т.д. Напомним, что закон о мобилизации отдельно выделяет забронированных за органами власти (п. 1 ч. 1 ст. 23) и отдельно — таких экспертов по анализу актов (п. 23 ч. 1 ст. 23).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», эти эксперты не подлежат направлению на прохождение ВВК.

Итак, в соответствии с внесенными постановлением 1057 изменениями, глава НКРЭКУ также будет иметь право заверять справку о занимаемой должности и выписку из должностной инструкции для государственных служащих, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов.

Сейчас такие справки имеют право заверять государственный секретарь министерства, Государственный секретарь Кабмина, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, уполномоченное лицо Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады.

Напомним, с августа 2024 года главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является Юрий Власенко. С 2021 по 2024 годы он был первым заместителем министра энергетики Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины НКРЕКП мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео