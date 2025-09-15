До 30 тисяч євро за півроку – партнери шукають радника з комунікацій для НАБУ і САП

Європейські партнери шукають «кризового» комунікаційника для НАБУ і САП, з яким укладуть контракт на суму до 30 тисяч євро – працювати треба буде 6 місяців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП будуть допомагати з кризовими комунікаціями не лише їх пресслужби, але й спеціально відібрані партнерами комунікаційними.

Так, Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) оголосила відбір на посаду старшого радника з комунікацій для Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Сума контракту, розрахованого на 6 місяців, складе до 30 тисяч євро. Про це повідомила EUACI.

Так, заявник повинен подати фінансову пропозицію (включно з розміром гонорару експерта за день).

Загальний бюджет контракту для експерта не може перевищувати 30 000 євро.

Імʼя переможця тендеру буде оприлюднене на сайті EUACI.

Загальний термін виконання контракту — 6 місяців.

Антикорупційна ініціатива ЄС— це програма технічної підтримки Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією в Україні, яка співфінансується та імплементується МЗС Данії. Програма триватиме до квітня 2027 року.

Як зазначають партнери, «НАБУ і САП є одними із ключових партнерів EUACI. Обидві інституції стикаються з постійними комунікаційними викликами».

«Для подолання цих викликів потрібні послідовні, прозорі й професійні комунікації. Щоб цього досягти, необхідно надати НАБУ та САП додаткову комунікаційну підтримку», вважають представники іноземних партнерів.

Відповідальний Старший/а радник/ця з комунікацій допоможе обом інституціям посилити вплив їхніх меседжів, зміцнити взаємодію з громадянами України та міжнародними стейкхолдерами, а також підвищити довіру до антикорупційної системи України.

EUACI має намір посилити комунікаційний потенціал обох інституцій, оголосивши тендер на визначення Старшого радника з комунікацій для НАБУ та САП. Молодший радник з комунікацій буде найнятий за окремим тендером для допомоги Старшому раднику й роботи під його/її керівництвом», зазначили в ініціативі.

Завдання старшого «комунікаційника» включають такі ключові пункти:

Надавати практичні рекомендації та консультації комунікаційним командам та керівництву НАБУ і САП з питань кризових комунікацій і протидії дезінформації, часто у стислі терміни.

Провести аналіз ситуації та оцінити конкретні потреби НАБУ і САП у сфері зовнішніх комунікацій.

Консультувати щодо розробки комплексних комунікаційних політик і стратегій на запит НАБУ і САП, які б чітко визначали їхні місії, цілі й організаційні структури, підвищуючи впізнаваність серед ключових аудиторій, включно з органами влади, НУО, медіа та громадськістю.

Розробляти та підтримувати інформаційні кампанії для НАБУ та САП, у тому числі заходи для української, а за потреби й міжнародної аудиторії, щоб інформувати громадян про роль і досягнення НАБУ та САП у боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та зміцненні верховенства права.

Надавати комунікаційну підтримку в організації брифінгів, пресконференцій, заяв, публікацій для медіа та соцмереж, публічних заходів та закритих зустрічей від імені НАБУ і САП.

Проводити навчання й підтримку обраних співробітників НАБУ та САП для підвищення їхніх комунікаційних навичок.

Сприяти тіснішій співпраці радників з комунікацій та відповідних співробітників інших антикорупційних органів для узгодження меседжів і координації діяльності тощо.

Контракт може бути укладено з експертом, який відповідає таким критеріям:

Експерт зареєстрований як ФОП відповідно до законодавства України;

5+ років професійного досвіду у розробці та реалізації комунікаційної діяльності у межах вказаного вище обсягу завдань;

Досвід роботи з українською та міжнародною аудиторіями, зокрема європейською;

Досвід у зниженні комунікаційних ризиків буде перевагою;

Глибока відданість співпраці з українськими антикорупційними інституціями та розуміння складного контексту їхньої діяльності тощо.

Підписавши контракт, виконавець погоджується зберігати у таємниці будь-яку інформацію чи документи («конфіденційна інформація»), розкриті йому чи виявлені під час виконання контракту, та використовувати їх виключно для цілей виконання контракту без передачі третім сторонам без дозволу EUACI, НАБУ та САП.

Для цього завдання очікується гібридний формат роботи з регулярними офлайн-зустрічами з представниками НАБУ, САП та EUACI на їхній запит. Виконавець звітуватиме EUACI. Перед завершенням завдання виконавець має провести заключний брифінг з EUACI.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.