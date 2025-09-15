До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

НАБУ и САП будут помогать с кризисными коммуникациями не только их пресс-службы, но и специально отобранные партнерами коммуникационщики.
Так, Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) объявила отбор на должность старшего советника по коммуникациям для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Сумма контракта, рассчитанного на 6 месяцев, составит до 30 тысяч евро. Об этом сообщила EUACI.
Так, заявитель должен подать финансовое предложение (включительно с размером гонорара эксперта за день).
Общий бюджет контракта для эксперта не может превышать 30 000 евро.
Имя победителя тендера будет обнародовано на сайте EUACI.
Общий срок выполнения контракта – 6 месяцев.
Антикоррупционная инициатива ЕС — это программа технической поддержки Европейского Союза в сфере борьбы с коррупцией в Украине, которая софинансируется и имплементируется МИД Дании. Программа продлится до апреля 2027 года.
Как отмечают партнеры, «НАБУ и САП являются одними из ключевых партнеров EUACI. Обе институции сталкиваются с постоянными коммуникационными вызовами».
«Для преодоления этих вызовов нужны последовательные, прозрачные и профессиональные коммуникации. Чтобы этого достичь, необходимо предоставить НАБУ и САП дополнительную коммуникационную поддержку», считают представители иностранных партнеров.
Ответственный Старший советник по коммуникациям поможет обеим институциям усилить влияние их месседжей, укрепить взаимодействие с гражданами Украины и международными стейкхолдерами, а также повысить доверие к антикоррупционной системе Украины.
EUACI намерена усилить коммуникационный потенциал обеих институций, объявив тендер на определение Старшего советника по коммуникациям для НАБУ и САП. Младший советник по коммуникациям будет нанят по отдельному тендеру для помощи Старшему советнику и работы под его/ее руководством», отметили в инициативе.
Задачи старшего «коммуникационщика» включают такие ключевые пункты:
Контракт может быть заключен с экспертом, который соответствует таким критериям:
Подписав контракт, исполнитель соглашается хранить в тайне любую информацию или документы («конфиденциальная информация»), раскрытые ему или выявленные во время выполнения контракта, и использовать их исключительно для целей выполнения контракта без передачи третьим сторонам без разрешения EUACI, НАБУ и САП.
Для этой задачи ожидается гибридный формат работы с регулярными офлайн-встречами с представителями НАБУ, САП и EUACI по их запросу. Исполнитель будет отчитываться EUACI. Перед завершением задания исполнитель должен провести заключительный брифинг с EUACI.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.