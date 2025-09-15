Практика судов
До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

15:32, 15 сентября 2025
Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.
НАБУ и САП будут помогать с кризисными коммуникациями не только их пресс-службы, но и специально отобранные партнерами коммуникационщики.

Так, Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) объявила отбор на должность старшего советника по коммуникациям для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сумма контракта, рассчитанного на 6 месяцев, составит до 30 тысяч евро. Об этом сообщила EUACI.

Так, заявитель должен подать финансовое предложение (включительно с размером гонорара эксперта за день).

Общий бюджет контракта для эксперта не может превышать 30 000 евро.

Имя победителя тендера будет обнародовано на сайте EUACI.

Общий срок выполнения контракта – 6 месяцев.

Антикоррупционная инициатива ЕС — это программа технической поддержки Европейского Союза в сфере борьбы с коррупцией в Украине, которая софинансируется и имплементируется МИД Дании. Программа продлится до апреля 2027 года.

Как отмечают партнеры, «НАБУ и САП являются одними из ключевых партнеров EUACI. Обе институции сталкиваются с постоянными коммуникационными вызовами».

«Для преодоления этих вызовов нужны последовательные, прозрачные и профессиональные коммуникации. Чтобы этого достичь, необходимо предоставить НАБУ и САП дополнительную коммуникационную поддержку», считают представители иностранных партнеров.

Ответственный Старший советник по коммуникациям поможет обеим институциям усилить влияние их месседжей, укрепить взаимодействие с гражданами Украины и международными стейкхолдерами, а также повысить доверие к антикоррупционной системе Украины.

EUACI намерена усилить коммуникационный потенциал обеих институций, объявив тендер на определение Старшего советника по коммуникациям для НАБУ и САП. Младший советник по коммуникациям будет нанят по отдельному тендеру для помощи Старшему советнику и работы под его/ее руководством», отметили в инициативе.

Задачи старшего «коммуникационщика» включают такие ключевые пункты:

  • Предоставлять практические рекомендации и консультации коммуникационным командам и руководству НАБУ и САП по вопросам кризисных коммуникаций и противодействия дезинформации, часто в сжатые сроки.
  • Провести анализ ситуации и оценить конкретные потребности НАБУ и САП в сфере внешних коммуникаций.
  • Консультировать по разработке комплексных коммуникационных политик и стратегий по запросу НАБУ и САП, которые бы четко определяли их миссии, цели и организационные структуры, повышая узнаваемость среди ключевых аудиторий, включительно с органами власти, НПО, медиа и общественностью.
  • Разрабатывать и поддерживать информационные кампании для НАБУ и САП, в том числе мероприятия для украинской, а при необходимости и международной аудитории, чтобы информировать граждан о роли и достижениях НАБУ и САП в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и укреплении верховенства права.
  • Предоставлять коммуникационную поддержку в организации брифингов, пресс-конференций, заявлений, публикаций для медиа и соцсетей, публичных мероприятий и закрытых встреч от имени НАБУ и САП.
  • Проводить обучение и поддержку избранных сотрудников НАБУ и САП для повышения их коммуникационных навыков.
  • Способствовать более тесному сотрудничеству советников по коммуникациям и соответствующих сотрудников других антикоррупционных органов для согласования месседжей и координации деятельности и т.д.

Контракт может быть заключен с экспертом, который соответствует таким критериям:

  • Эксперт зарегистрирован как ФОП (ФЛП) в соответствии с законодательством Украины;
  • 5+ лет профессионального опыта в разработке и реализации коммуникационной деятельности в рамках указанного выше объема задач;
  • Опыт работы с украинской и международной аудиториями, в частности европейской;
  • Опыт в снижении коммуникационных рисков будет преимуществом;
  • Глубокая преданность сотрудничеству с украинскими антикоррупционными институциями и понимание сложного контекста их деятельности и т.д.

Подписав контракт, исполнитель соглашается хранить в тайне любую информацию или документы («конфиденциальная информация»), раскрытые ему или выявленные во время выполнения контракта, и использовать их исключительно для целей выполнения контракта без передачи третьим сторонам без разрешения EUACI, НАБУ и САП.

Для этой задачи ожидается гибридный формат работы с регулярными офлайн-встречами с представителями НАБУ, САП и EUACI по их запросу. Исполнитель будет отчитываться EUACI. Перед завершением задания исполнитель должен провести заключительный брифинг с EUACI.

Автор: Наталя Мамченко

НАБУ САП

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

