Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Так, Мін’юст і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) презентували та обговорили дослідження щодо гнучкої територіальної юрисдикції. Українська влада вже готує такі законодавчі зміни у вигляді законопроекту про екстериторіальний розгляд в окремих категоріях справ.

Його суть полягає в автоматичному розподілі справ між судами по всій території України незалежно від місця проживання сторін, а також у широкому впровадженні онлайн-розгляду.

«Міністерство юстиції України працює над відповідним законопроектом із 2023 року. Його ухвалення дозволить пришвидшити розгляд справ, збалансувати навантаження на суди та гарантувати людям ефективний доступ до правосуддя. Водночас ми робимо ще один крок назустріч європейським стандартам та інтеграції до ЄС», – зазначив Герман Галущенко.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов підкреслив, що закон має бути справедливим не лише до людей, які очікують рішення, а й до тих, хто це правосуддя здійснює – суддів та працівників апарату. «Екстериторіальний розгляд – це шлях до ефективного, доступного та справедливого судочинства для всіх», – наголосив Денис Маслов.

Детально про законопроект розповів Директор директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції Олександр Олійник. За його словами, документ розроблено на основі правового моніторингу 2023 року. «Мета змін – забезпечити рівномірне навантаження між судами в різних регіонах та гарантувати право кожної особи на справедливий суд. Мін’юст пропонує зробити це через впровадження механізму екстериторіального розгляду окремих категорій господарських та цивільних справ у режимі відеоконференції – за умови наявності електронних кабінетів сторін», зазначили у Мін’юсті.

На думку Олійника, такий підхід дозволить «скоротити строки розгляду справ, забезпечить доступ до правосуддя незалежно від географії, оптимізує навантаження на судову систему та сприятиме її цифровій трансформації відповідно до європейських стандартів».

Під час заходу Светозара Петкова, консультантка ЄБРР з питань правосуддя, також представила аналітичний звіт, що містить порівняльний аналіз конституцій держав-членів Ради Європи, які вже запровадили інструменти гнучкої територіальної юрисдикції.

До обговорення звіту та законопроекту долучилися народні депутати, представникам Офісу Президента, міністерств, Верховного Суду, Державної судової адміністрації, Національної асоціації адвокатів, АПУ тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Герман Галущенко, відповідаючи на питання стосовно підвищення доброчесності судової гілки влади, заявив, що планується програма е-Суд, «яка, як мінімум, цифровізує документообіг».

«Коли, наприклад, намагаються «завести» справу на потрібну суддю, а це відбувається у паперовому вигляді сьогодні. Коли запрацює е-Суд, це теж відпаде», зазначив він.

В свою чергу, очільник Мінцифри Михайло Федоров вже презентував Президенту програму «Електронний суд», яка передбачає розгляд справ онлайн.

Автор: Наталя Мамченко

