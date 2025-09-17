Дела между судами будут автоматически распределяться по всей территории Украины, независимо от места жительства сторон – Минюст

Министр юстиции Герман Галущенко анонсировал автоматическое распределение дел между судами по всей территории Украины, независимо от места жительства сторон, а также широкое внедрение онлайн-рассмотрения.

Дела предлагается автоматически распределять между судами по всей территории Украины, независимо от места жительства сторон. Как отметил министр юстиции Герман Галущенко, это «еще один шаг навстречу европейским стандартам и интеграции в ЕС».

Так, Минюст и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представили и обсудили исследование по гибкой территориальной юрисдикции. Украинские власти уже готовят такие законодательные изменения в виде законопроекта об экстерриториальном рассмотрении в отдельных категориях дел.

Его суть заключается в автоматическом распределении дел между судами по всей территории Украины независимо от места жительства сторон, а также в широком внедрении онлайн-рассмотрения.

«Министерство юстиции Украины работает над соответствующим законопроектом с 2023 года. Его принятие позволит ускорить рассмотрение дел, сбалансировать нагрузку на суды и гарантировать людям эффективный доступ к правосудию. В то же время мы делаем еще один шаг навстречу европейским стандартам и интеграции в ЕС», – отметил Герман Галущенко.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов подчеркнул, что закон должен быть справедливым не только для людей, ожидающих решения, но и для тех, кто это правосудие осуществляет – судей и работников аппарата. «Экстерриториальное рассмотрение – это путь к эффективному, доступному и справедливому судопроизводству для всех», – подчеркнул Денис Маслов.

Подробно о законопроекте рассказал Директор директората правосудия и уголовной юстиции Министерства юстиции Александр Олийник. По его словам, документ разработан на основе правового мониторинга 2023 года. «Цель изменений – обеспечить равномерную нагрузку между судами в разных регионах и гарантировать право каждого лица на справедливый суд. Минюст предлагает сделать это через внедрение механизма экстерриториального рассмотрения отдельных категорий хозяйственных и гражданских дел в режиме видеоконференции – при условии наличия электронных кабинетов сторон», – отметили в Минюсте.

По мнению Олийника, такой подход позволит «сократить сроки рассмотрения дел, обеспечит доступ к правосудию независимо от географии, оптимизирует нагрузку на судебную систему и будет способствовать ее цифровой трансформации в соответствии с европейскими стандартами».

Во время мероприятия Светозара Петкова, консультантка ЕБРР по вопросам правосудия, также представила аналитический отчет, содержащий сравнительный анализ конституций государств-членов Совета Европы, которые уже ввели инструменты гибкой территориальной юрисдикции.

К обсуждению отчета и законопроекта присоединились народные депутаты, представители Офиса Президента, министерств, Верховного Суда, Государственной судебной администрации, Национальной ассоциации адвокатов, АПУ и др.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Герман Галущенко, отвечая на вопрос о повышении добропорядочности судебной ветви власти, заявил, что планируется программа е-Суд, «которая, как минимум, цифровизирует документооборот».

«Когда, например, пытаются «завести» дело на нужного судью, а это происходит в бумажном виде сегодня. Когда заработает е-Суд, это тоже отпадет», – отметил он.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров уже представил Президенту программу «Электронный суд», которая предусматривает рассмотрение дел онлайн.

Автор: Наталя Мамченко

