Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

12:11, 19 вересня 2025
У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.
Наявність факту понесення органом досудового розслідування процесуальних витрат, пов’язаних зі здійсненням кримінального провадження, не може бути підставою для стягнення їх з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 2 липня 2025 року по справі №202/7821/24.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК та стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати, пов’язані з проведенням судової товарознавчої експертизи, у сумі 5300 грн.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати, пов’язані з проведенням судових експертиз.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС змінив рішення судів попередніх інстанцій, процесуальні витрати, пов’язані з проведенням судової товарознавчої експертизи, у сумі 5300 грн відніс на рахунок держави.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що згода особи на її звільнення й відповідно закриття кримінального провадження не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК).

За своєю природою закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, так само як із закриття кримінального провадження на підставі положень ст. 49 КК, є безумовним.

Більше того, закриття кримінального провадження на цій підставі фактично вказує, що на момент розгляду кримінального провадження у діях особи відсутній склад кримінального правопорушення, тому така особа не повинна зазнавати негативних наслідків більше, ніж особа, у діях якої є всі ознаки складу кримінального правопорушення, однак закінчилися строки давності для притягнення її до кримінальної відповідальності.

В такому випадку, керуючись засадами справедливості, колегія суддів ККС вбачає, що наявність факту понесення органом досудового розслідування процесуальних витрат, пов’язаних зі здійсненням кримінального провадження, не може бути підставою для стягнення їх з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

