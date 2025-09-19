Практика судов
Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

12:11, 19 сентября 2025
В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.
Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов
Наличие факта понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов, связанных с осуществлением уголовного производства, не может быть основанием для взыскания их с лица, уголовное производство в отношении которого закрыто в соответствии с п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния. Об этом отметил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 2 июля 2025 года по делу №202/7821/24.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций закрыли уголовное производство на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК и взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы, связанные с проведением судебной товароведческой экспертизы, в сумме 5300 грн.

В кассационной жалобе прокурор отмечает, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы, связанные с проведением судебных экспертиз.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменил решения судов предыдущих инстанций, процессуальные расходы, связанные с проведением судебной товароведческой экспертизы, в сумме 5300 грн отнес за счет государства.

В обоснование позиции КУС указал, что согласие лица на его освобождение и соответственно закрытие уголовного производства не является тождественным признанию лицом своей вины в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения, и никоим образом не может подтверждать виновность лица, поскольку будет противоречить принципам презумпции невиновности и доказанности вины (ст. 62 Конституции Украины, ст. 17 УПК).

По своей природе закрытие уголовного производства на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, так же как и закрытие уголовного производства на основании положений ст. 49 УК, является безусловным.

Более того, закрытие уголовного производства на этом основании фактически указывает, что на момент рассмотрения уголовного производства в действиях лица отсутствует состав уголовного правонарушения, поэтому такое лицо не должно испытывать негативных последствий больше, чем лицо, в действиях которого есть все признаки состава уголовного правонарушения, однако истекли сроки давности для привлечения его к уголовной ответственности.

В таком случае, руководствуясь принципами справедливости, коллегия судей КУС считает, что наличие факта понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов, связанных с осуществлением уголовного производства, не может быть основанием для взыскания их с лица, уголовное производство в отношении которого закрыто в соответствии с п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК.

Автор: Наталя Мамченко

Верховный Суд судебная практика досудебное расследование

