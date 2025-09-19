Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 вересня визначила дату першого етапу кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на 13 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на 10 вакантних посад суддів його Апеляційної палати.

Відповідно до рішення ВККС, кваліфікаційний іспит для претендентів в Антикорупційний суд розпочнеться 1 жовтня 2025 року.

Перший етап – тестування знань з історії української державності.

Тривалість тестування – 40 хвилин.

Кількість тестових запитань – 40.

Максимально можливий бал за тестування на знання історії державності – 40 балів.

Прохідний бал визначено на рівні 75% від максимально можливого балу, тобто 30 балів.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про всі чотири етапи кваліфікаційного іспиту для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

За розрахунками ВККС, останній етап кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання), має відбутися 14 листопада.

Зазначимо, що станом на 19 вересня ВККС допустила до участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС 158 претендентів.

На відміну від конкурсу 2023-2025 років, наразі кандидати можуть одночасно претендувати як на посади суддів ВАКС, так і на посади суддів АП ВАКС.

З графіком тестування на знання історії державності та списком допущених осіб, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

